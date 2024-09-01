В Турции назвали «черной пропагандой» сериал Netflix о событиях 1974 года

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В Министерстве иностранных дел Турции назвали сериал «Фамагуста» от Netflix о событиях 1974 года «черной пропагандой кипрско-греческой администрации», говорится в сообщении ведомства на странице в X (бывший Twitter).

«Сериал под названием «Фамагуста», который будет транслироваться на цифровой платформе [Netflix], служит черной пропаганде греко-кипрской администрации Южного Кипра путем искажения исторических фактов», — говорится в заявлении.

МИД назвал этот сериал «серьезным неуважением к заветным воспоминаниям турок-киприотов, убитых бандами греков-киприотов».

15 июля 1974 года на Кипре была предпринята попытка государственного переворота, и под предлогом восстановления конституционного порядка Турция высадила свои войска на острове.

К 21 июля турецкие военные силы захватили столичный аэропорт и контролировали дорогу Кирения — Никосия. Совет Безопасности ООН потребовал вывести все иностранные войска с территории острова, восстановить территориальную целостность Кипра и его суверенитет, также он установил границу между турецкой и греческой частями острова — так называемую зеленую линию, или линию «Аттила».



В середине августа 1974 года бои прекратились. Под контролем Турции осталось около 37% территории Кипра.