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Политика ,  
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В Турции назвали «черной пропагандой» сериал Netflix о событиях 1974 года

Фото: Thomas Trutschel / Photothek / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Thomas Trutschel / Photothek / imago-images.de / Global Look Press

В Министерстве иностранных дел Турции назвали сериал «Фамагуста» от Netflix о событиях 1974 года «черной пропагандой кипрско-греческой администрации», говорится в сообщении ведомства на странице в X (бывший Twitter).

«Сериал под названием «Фамагуста», который будет транслироваться на цифровой платформе [Netflix], служит черной пропаганде греко-кипрской администрации Южного Кипра путем искажения исторических фактов», — говорится в заявлении.

МИД назвал этот сериал «серьезным неуважением к заветным воспоминаниям турок-киприотов, убитых бандами греков-киприотов».

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Фото:Ethan Miller / Getty Images

15 июля 1974 года на Кипре была предпринята попытка государственного переворота, и под предлогом восстановления конституционного порядка Турция высадила свои войска на острове.

К 21 июля турецкие военные силы захватили столичный аэропорт и контролировали дорогу Кирения — Никосия. Совет Безопасности ООН потребовал вывести все иностранные войска с территории острова, восстановить территориальную целостность Кипра и его суверенитет, также он установил границу между турецкой и греческой частями острова — так называемую зеленую линию, или линию «Аттила».

В середине августа 1974 года бои прекратились. Под контролем Турции осталось около 37% территории Кипра.

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