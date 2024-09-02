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Трое подростков сожгли BMW на западе Москвы. Видео

Появились видеокадры, как на западе Москвы трое подростков сожгли BMW

Трое подростков сожгли BMW на западе Москвы. Видео
Video

Трое неизвестных подожгли автомобиль BMW X7 в одном из дворов на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел на ул. Лобачевского. «Один из злоумышленников облил лобовое стекло горючей жидкостью, второй — поджег, третий сообщник снимал происходящее на камеру мобильного телефона», — сообщили в прокуратуре.

Автомобиль полностью сгорел. Ущерб, причиненный владельцу BMW, превысил 6 млн руб., пострадали и припаркованные рядом автомобили, добавили там.

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Фото:anastasiya_rodina_kizlyar / Telegram

Прокуратура начала проверку по статье за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога — ст. 167 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что машину подожгли трое подростков — они назвали произошедшее «наказанием».

Теги
Москва прокуратура поджог BMW
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