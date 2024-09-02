Трое подростков сожгли BMW на западе Москвы. Видео

Появились видеокадры, как на западе Москвы трое подростков сожгли BMW

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Трое неизвестных подожгли автомобиль BMW X7 в одном из дворов на западе Москвы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел на ул. Лобачевского. «Один из злоумышленников облил лобовое стекло горючей жидкостью, второй — поджег, третий сообщник снимал происходящее на камеру мобильного телефона», — сообщили в прокуратуре.

Автомобиль полностью сгорел. Ущерб, причиненный владельцу BMW, превысил 6 млн руб., пострадали и припаркованные рядом автомобили, добавили там.

Прокуратура начала проверку по статье за умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога — ст. 167 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

Телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что машину подожгли трое подростков — они назвали произошедшее «наказанием».