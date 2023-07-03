В Кизляре неизвестные сожгли машину единственной женщины-депутата

Фото: anastasiya_rodina_kizlyar / Telegram

В дагестанском городе Кизляр неизвестные сожгли машину депутата городского собрания от «Единой России» Анастасии Родиной. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале

«Думаю, что это связано с моей деятельностью как депутата городского собрания, — предположила он, отметив, что является единственной женщиной среди городских депутатов. — Довольно много людей ко мне обращались за помощью. И многим могло не нравиться то, что я помогала людям с решением их вопросов!». Машину подожгли во дворе ее дома.

Депутат сообщила, что приложит «все силы, чтобы эти люди были наказаны по закону». «Если кто-то думает, что таким способом сможет меня запугать. То глубоко ошибается! Я и дальше буду работать!» — пообещала она.

«РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии Кизляра сообщает, что подозреваемые в поджоге «засветились» на видеокамерах.