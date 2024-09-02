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На севере Франции загорелась церковь Непорочного зачатия. Видео

На севере Франции загорелась церковь Непорочного зачатия

На севере Франции загорелась церковь Непорочного зачатия. Видео
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В коммуне Сен-Омер на севере Франции загорелась церковь Непорочного зачатия, ее колокольня обрушилась, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на мэра Франсуа Декостера.

Огонь вспыхнул ночью 2 сентября в ризнице. Он быстро распространился по зданию, дошел до крыши и колокольни — она обрушилась.

Причина пожара пока неизвестна, полиция начала расследование. По предварительным данным, никто не пострадал, около 50 жителей соседнего дома эвакуировали.

Церковь Непорочного зачатия была построена в XIX веке в квартале О-Пуэн. В 2018 году ее отреставрировали.

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Фото:Stephanie Lecocq / Reuters

В июле во Франции загорелся шпиль Руанского собора — исторического памятника страны. Как сообщил France Bleu, возгорание началось на строительной площадке на высоте около 120 м, когда на шпиле проводились работы.

Теги
Пожар Франция колокольня
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