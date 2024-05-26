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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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Макрон назвал дату открытия отреставрированного Нотр-Дама

Макрон: открытие отреставрированного Нотр-Дама состоится 8 декабря 2024 года
Сюжет
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters
Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Отреставрированный после пожара 2019 года собор Нотр-Дам-де-Пари откроется для посетителей 8 декабря 2024 года, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом французский президент сообщил в ходе выступления на фестивале демократии в Берлине, посвященном 75-летию немецкой Конституции. Беседу Макрона с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером опубликовал на YouTube телеканал Phoenix.

«8 декабря мы откроем Нотр-Дам, и все смогут его посетить», — сказал Макрон.

Ранее, 24 мая, на крыше собора Парижской Богоматери установили металлический крест, который отреставрировали мастера в Нормандии.

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Собор Нотр-Дам охватил пожар 15 апреля 2019 года. Огонь не могли потушить более 12 часов. В результате обрушились шпиль и треть крыши. В прокуратуре считают, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или непотушенная сигарета. Президент Франции сразу после пожара поставил цель открыть собор через пять лет.

Уже после начала восстановительных работ в Минкультуры Франции заявили, что собор находится под угрозой обрушения. В августе 2019 года из-за жары фиксировали падение камней со сводов нефа. Настоятель храма Патрик Шове также отмечал, что своды собора могут обрушиться из-за строительных лесов.

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Эмманюэль Макрон Нотр-Дам реставрация
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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