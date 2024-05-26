Макрон назвал дату открытия отреставрированного Нотр-Дама
Отреставрированный после пожара 2019 года собор Нотр-Дам-де-Пари откроется для посетителей 8 декабря 2024 года, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Об этом французский президент сообщил в ходе выступления на фестивале демократии в Берлине, посвященном 75-летию немецкой Конституции. Беседу Макрона с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером опубликовал на YouTube телеканал Phoenix.
«8 декабря мы откроем Нотр-Дам, и все смогут его посетить», — сказал Макрон.
Ранее, 24 мая, на крыше собора Парижской Богоматери установили металлический крест, который отреставрировали мастера в Нормандии.
Собор Нотр-Дам охватил пожар 15 апреля 2019 года. Огонь не могли потушить более 12 часов. В результате обрушились шпиль и треть крыши. В прокуратуре считают, что причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки или непотушенная сигарета. Президент Франции сразу после пожара поставил цель открыть собор через пять лет.
Уже после начала восстановительных работ в Минкультуры Франции заявили, что собор находится под угрозой обрушения. В августе 2019 года из-за жары фиксировали падение камней со сводов нефа. Настоятель храма Патрик Шове также отмечал, что своды собора могут обрушиться из-за строительных лесов.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования