В Пермском крае женщина прорыла лаз в дом, чтобы не попасться приставу

Фото: ufssp_59 / Telegram

Жительница Пермского края, задолжавшая по алиментам дочери больше 150 тыс. руб., сделала потайной вход в дом под землей, чтобы не попасться судебным приставам, сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

46-летнюю жительницу Кочевского района Пермского края неоднократно привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, но это не дало результатов, она так и не устроилась на работу. Долг женщины перед дочерью 2010 года рождения превысил 150 тыс. руб.

После получения первой судимости по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса России (неуплата средств на содержание детей) женщина начала тщательно скрываться от сотрудников правоохранительных органов.

Из-за роста долга в отношении неплательщицы повторно возбудили уголовное дело. Судебные приставы по Косинскому, Кочевскому и Гайнскому районам регионального ГУФССП хотят взыскать с безответственной матери четверть всех доходов на содержание девочки.

Однажды приставы приехали вручить женщине обвинительный акт и заметили ее в необычном положении.

«В подкопе, ведущем из-под дома, торчала вся перепачканная землей голова должницы. Женщина поначалу не замечала невольных свидетелей и продолжала сосредоточенно увеличивать свой потайной лаз. Прервала свою бурную деятельность она только после того, как сотрудники службы подошли и представились», — говорится в сообщении пресс-службы.

Приставы помогли жительнице выбраться из траншеи и вручили документы, а также предупредили о грозящем ей за уклонение от уплаты алиментов реальном тюремном сроке.