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Путин рассказал, какой вред здоровью причиняют электронные сигареты

Путин: курение электронных сигарет подавляет память и иммунитет
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент России Владимир Путин предупредил, что электронные сигареты, которые кажутся молодежи «модными и крутыми», вызывают серьезные проблемы с памятью и здоровьем. Об этом он рассказал на открытом уроке «Разговор о важном» в кызылской школе № 20, передает пресс-служба Кремля.

«Кажется, что это модно, что это круто — курить электронные сигареты. Но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, с общим физическим состоянием», — назвал последствия пагубной привычки глава государства.

Он добавил, что вместе с электронными сигаретами в легкие «проникают различные болезнетворные микроорганизмы», и это снижает иммунитет.

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2 сентября Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества в Кызыле. До этого глава государства прошелся по классам и осмотрел спортзал в новой школе.

Школа № 20 — одно из четырех учебных заведений, построенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа». Обучение там ведется на русском и тувинском языках.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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