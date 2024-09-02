Путин провел открытый урок «Разговоры о важном» в школе в Кызыле

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Президент России Владимир Путин провел в понедельник, 2 сентября, открытый урок «Разговор о важном», сообщила пресс-служба Кремля.

Урок прошел в школе № 20 имени героев Отечества в Кызыле. До этого глава государства прошелся по классам и осмотрел спортзал в новой школе.

Школа № 20 — одно из четырех учебных заведений, построенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа». Обучение там ведется на русском и тувинском языках.