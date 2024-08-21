На Маврикии пропала российская туристка
На Маврикии ищут пропавшую туристку из России, сообщили РБК в пресс-службе российского посольства в стране.
20 августа к дипломатам обратилась россиянка Елена Гусева. По словам девушки, ее подруга Залия Шамигулова пропала 18 августа.
«Консул посольства <...> связался с полицией, которая подтвердила факт обращения Е. Гусевой с заявлением о пропаже подруги. Нам было разъяснено, что полицией начаты следственные и поисковые мероприятия», — говорится в сообщении.
Полицейские участки по всей стране получили ориентировки на пропавшую россиянку, добавили в диппредставительстве. Посольство контактирует с полицией по вопросу поисков девушки, также дипломаты находятся на связи с ее родственниками.
По информации телеграм-канала Baza, Шамигулова исчезла во время прогулки с другом, гражданином Маврикия, ее телефон стал недоступен. По словам родственников пропавшей, местные знакомые девушки вызывают подозрения, полиция не делится подробностями о ходе расследования. Родственники не исключают похищение девушки, отмечает Baza.
В январе 2024 года в Турции пропала российская туристка Надежда Ярыгина. Девушка в одиночестве отправилась на прогулку, а 8 января не явилась на рейс в Россию. Женщину искали на море и на суше, в поисках принимали участие около 350 российских волонтеров.
Позднее тело пропавшей обнаружили в лесу неподалеку от города. Телеграм-канал Baza сообщал, что россиянку могли похитить ради получения выкупа, а затем убить.
Блинкен заявил о согласии Израиля вывести войска из сектора Газа
Кабмин поддержал идею штрафовать уехавших россиян за дискредитацию
Ученые связали прием препарата «Оземпик» с мыслями о суициде
Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву
Как менялись ставки на исход президенских выборов в США
Читайте форум РБК-Крипто в Telegram
Футболист «Зенита» перейдет в английский клуб
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов