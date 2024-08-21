На Маврикии пропала российская туристка

Залия Шамигулова (Фото: zalia_a / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

На Маврикии ищут пропавшую туристку из России, сообщили РБК в пресс-службе российского посольства в стране.

20 августа к дипломатам обратилась россиянка Елена Гусева. По словам девушки, ее подруга Залия Шамигулова пропала 18 августа.

«Консул посольства <...> связался с полицией, которая подтвердила факт обращения Е. Гусевой с заявлением о пропаже подруги. Нам было разъяснено, что полицией начаты следственные и поисковые мероприятия», — говорится в сообщении.

Полицейские участки по всей стране получили ориентировки на пропавшую россиянку, добавили в диппредставительстве. Посольство контактирует с полицией по вопросу поисков девушки, также дипломаты находятся на связи с ее родственниками.

По информации телеграм-канала Baza, Шамигулова исчезла во время прогулки с другом, гражданином Маврикия, ее телефон стал недоступен. По словам родственников пропавшей, местные знакомые девушки вызывают подозрения, полиция не делится подробностями о ходе расследования. Родственники не исключают похищение девушки, отмечает Baza.

В январе 2024 года в Турции пропала российская туристка Надежда Ярыгина. Девушка в одиночестве отправилась на прогулку, а 8 января не явилась на рейс в Россию. Женщину искали на море и на суше, в поисках принимали участие около 350 российских волонтеров.

Позднее тело пропавшей обнаружили в лесу неподалеку от города. Телеграм-канал Baza сообщал, что россиянку могли похитить ради получения выкупа, а затем убить.