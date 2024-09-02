Школы на Харьковской горе Белгорода закрыли из-за обстрелов

Все школы на Харьковской горе Белгорода закрыли на неделю из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), обучение будет проходить дистанционно. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава региона добавил, что детские сады на Харьковской горе в течение недели работать не будут, даже в режиме дежурных групп.

Утром второго сентября губернатор сообщил, что в Белгороде зафиксированы прямые попадания в социальный и коммерческий объекты в результате обстрела. По словам Гладкова, в городе разрушен «фактически полностью» детский сад. Глава региона напомнил, что это уже третье образовательное учреждение, пострадавшее от прямых прилетов или взрывов. Ранее пострадал еще один детсад и школа.

«В таких условиях на Харьковской горе в городе Белгороде в очно-дистанционном формате мы начать учебный год не можем. <...> Допускать такие риски никто не имеет права — ни родители, ни власть. Поэтому решений принимать других не будем, обеспечим безопасность наших детей», — написал Гладков.

Он пообещал вернуться к этому вопросу в начале следующей недели и по возможности вернуть учебу в очно-дистанционном формате.

1 сентября при обстреле Белгорода и Белгородского района получили ранения 11 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщал губернатор. В 14 многоквартирных домах выбило стекла, осколками поврежден 21 автомобиль. Кроме того, получили повреждения восемь частных домов.

30 августа в результате обстрела города и Белгородского района погибли пять человек, еще 46 были ранены. 37 из них госпитализировали, в том числе семеро детей. По словам Гладкова, удар был нанесен кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire.