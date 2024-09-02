Польша подняла в воздух самолеты из-за работы российской авиации ночью

Польская армия подняла в воздух свои самолеты на юго-востоке страны из-за интенсивной работы российской дальней авиации. Об этом сообщило оперативное командование польских вооруженных сил в X.

«В юго-восточной части страны может повыситься уровень шума в связи с началом полетов польской и союзной авиации в нашем воздушном пространстве», — говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что такое решение было связано с «интенсивной деятельностью дальней авиации России» ночью 2 сентября.

Прошедшей ночью в нескольких районах Киева раздались взрывы. Мэр Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы работали в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах города. По его словам, в Святошинском районе произошел пожар в двухэтажном нежилом здании, в Шевченковском — возгорание на территории одного из предприятий. Кроме того, двое человек обратились за медицинской помощью, одного из них госпитализировали.

Также в Харькове ночью несколько раз прогремели взрывы. Глава города Игорь Терехов рассказал, что в Индустриальном районе загорелся садовый участок.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.