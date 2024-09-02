Пентагон обсудил с Израилем возвращение тел погибших в Газе заложников

Министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с израильским коллегой Йоавом Галантом, в ходе которого они обсудили возвращение заложников, убитых в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

«Министр Остин и министр Галант обсудили возвращение Израилем останков шести заложников в Газе, убитых ХАМАС, включая 23-летнего гражданина США Херша Голдберга-Полина», — говорится в сообщении.

Глава Пентагона заявил, что лидеры ХАМАС должны понести ответственность за свои преступления. Также оба министра подтвердили свою взаимную приверженность скорейшему достижению соглашения о прекращении огня, чтобы обеспечить освобождение всех заложников.

31 августа в подземном туннеле в районе Рафаха в секторе Газа были найдены тела шести человек, которых взяли в заложники боевики ХАМАС в октябре 2023 года. Среди них — американец Голдберг-Полин и россиянин Александр Лобанов. Лобанов продавал мороженое и напитки на музыкальном фестивале, на посетителей которого напали боевики.

По данным ЦАХАЛ, заложники погибли незадолго до того, как израильские военные добрались до них. Издание Ynet сообщило, что на телах всех шестерых заложников есть следы пулевых ранений в голову и другие части тела.