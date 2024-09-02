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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили ракетную опасность на пять минут

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области ввели режим ракетной опасности, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

Он призвал местных жителей спрятаться в укрытиях.

Спустя пять минут ракетную опасность отменили.

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С 6 августа в Курской области идут бои с украинскими военными. К 12 августа ВСУ контролировали 26 населенных пунктов, сообщил ранее Смирнов.

В области введен режим ЧС федерального уровня, там также объявлен режим контртеррористической операции. В нескольких приграничных районах объявили эвакуацию, оттуда уехали уже более 130 тыс. человек.

Теги
Курская область ракетная опасность Алексей Смирнов
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