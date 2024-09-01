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Военная операция на Украине ,  
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Песков заявил об ответе России на нападение ВСУ на Курскую область

Песков: Россия уже отвечает на нападение ВСУ на Курскую область
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Россия уже отвечает на атаку украинской армии на Курскую область, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие?» — сказал Песков.

Решительные действия российских войск в отношении Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметны, отметил представитель Кремля. По словам Пескова, ответ на нападение будет продолжен.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Бои в Курской области с украинскими войсками идут с 6 августа. Врио губернатора Алексей Смирнов докладывал Путину, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.

26 августа российские военные нанесли массированный удар по энергетическим объектам на Украине. Удар нанесли по объектам, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали электроподстанции, газокомпрессорные станции, места хранения авиационных средств поражения. Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар одним из самых масштабных с начала военных действий.

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Теги
Военная операция на Украине Курская область Дмитрий Песков
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