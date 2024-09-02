На Украине отменили экстренные отключения света в Киеве и других регионах

В Киеве и ряде областей Украины отменили ранее введенные экстренные отключения электроэнергии, сообщила компания «Укрэнерго» в телеграм-канале.

Вечером 1 сентября компания объявила об аварийных отключениях электричества в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской областях, а также частично в Хмельницкой, Винницкой и подконтрольной Украине части ДНР. Спустя несколько часов ограничения отменили. Энергетическая компания ДТЭК объясняла их «сложной ситуации в энергосистеме».

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по энергообъектам Украины. Последний раз ведомство заявляло о нанесении массированного удара «по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины», 26 августа. Украинский президент Владимир Зеленский назвал удар одним из самых масштабных с начала военных действий.