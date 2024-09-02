 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Алаудинов заявил о сбросе газа с украинской «Бабы-яги» в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине

В Курской области украинские военные сбрасывают с беспилотника «Баба-яга» неизвестный газ, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, бойцы «Ахмата» обнаружили и сбили украинский дрон «Баба-яга», который был запущен Вооруженными силами Украины (ВСУ), чтобы выследить позиции российских сил.

«С этой «Бабы Яги» все время сбрасывают газ они, какой-то непонятный, конечно», — рассказал Алаудинов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что украинская армия продолжает «безрезультатные попытки» продвинуться в Курской области и несет «очень большие потери».

Российский дрон обезвредил украинскую «Бабу-ягу» в Курской области. Видео
Политика

Украинские беспилотники «Баба-яга» — это переделанные под боевые цели модели сельскохозяйственных дронов, которые оснастили модулями спутниковой связи Starlink. Беспилотники такого типа способны нести около 20–50 кг нагрузки. Изначально их использовали для опрыскивания полей, но после начала военной операции на Украине их стали нагружать в том числе боеприпасами.

Теги
Апти Алаудинов Курская область Украина ВСУ беспилотники дроны
Материалы по теме
Авиация нанесла удары по ВСУ у 17 населенных пунктов Курской области
Политика
В Минобороны назвали потери ВСУ за все время боев в Курской области
Политика
Алаудинов рассказал о поражении батальона ВСУ в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
В Харькове вновь прогремели взрывыПолитика, 01:31
МИД рассказал о контактах с США по поводу участия наемников в бояхПолитика, 01:26
Ультраправые впервые со Второй мировой победили на местных выборах в ФРГПолитика, 01:12
На Украине отменили экстренные отключения света в Киеве и других регионахПолитика, 00:43
Алаудинов заявил о сбросе газа с украинской «Бабы-яги» в Курской областиПолитика, 00:39
Кандидат от немецкой АдГ приехал на избирательный участок на «Ниве»Общество, 00:14
Мосбиржа предсказала выход сотен компаний на торги к 2030 годуФинансы, 00:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россияне на четверть увеличили вложения в фондовый рынокФинансы, 00:00
Помощник в вашем мозге: как будут работать гаджеты будущегоРБК и Сбер, 01 сен, 23:56
В одном из ресторанов в центре Москвы произошла стрельбаОбщество, 01 сен, 23:50
Активисты из Германии призвали властей остановить конфликт на УкраинеПолитика, 01 сен, 23:48
СК завел дело после данных о массовой драке мигрантов в ПодмосковьеОбщество, 01 сен, 23:39
В Киеве и более чем 10 областях Украины ввели экстренные отключения светаПолитика, 01 сен, 23:17
Один человек погиб и трое пострадали при атаке ВСУ в Белгородской областиПолитика, 01 сен, 22:52