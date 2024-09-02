Алаудинов заявил о сбросе газа с украинской «Бабы-яги» в Курской области

В Курской области украинские военные сбрасывают с беспилотника «Баба-яга» неизвестный газ, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, бойцы «Ахмата» обнаружили и сбили украинский дрон «Баба-яга», который был запущен Вооруженными силами Украины (ВСУ), чтобы выследить позиции российских сил.

«С этой «Бабы Яги» все время сбрасывают газ они, какой-то непонятный, конечно», — рассказал Алаудинов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что украинская армия продолжает «безрезультатные попытки» продвинуться в Курской области и несет «очень большие потери».

Украинские беспилотники «Баба-яга» — это переделанные под боевые цели модели сельскохозяйственных дронов, которые оснастили модулями спутниковой связи Starlink. Беспилотники такого типа способны нести около 20–50 кг нагрузки. Изначально их использовали для опрыскивания полей, но после начала военной операции на Украине их стали нагружать в том числе боеприпасами.