Российский дрон обезвредил украинскую «Бабу-ягу» в Курской области. Видео
Минобороны опубликовало видео с моментом обезвреживания тяжелого украинского беспилотника типа «Баба-яга» в приграничном районе Курской области, где с 6 августа идут бои против ВСУ.
Украинский летательный аппарат был обезврежен с помощью сброса сети, который осуществил оператор российского дрона-перехватчика, сообщает министерство.
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