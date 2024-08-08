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Военная операция на Украине ,  
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Российский дрон обезвредил украинскую «Бабу-ягу» в Курской области. Видео

Минобороны показало видео уничтожения дрона ВСУ «Баба-яга» в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Российский дрон обезвредил украинскую «Бабу-ягу» в Курской области. Видео
Video

Минобороны опубликовало видео с моментом обезвреживания тяжелого украинского беспилотника типа «Баба-яга» в приграничном районе Курской области, где с 6 августа идут бои против ВСУ.

Украинский летательный аппарат был обезврежен с помощью сброса сети, который осуществил оператор российского дрона-перехватчика, сообщает министерство.

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Военная операция на Украине Курская область дроны беспилотники Минобороны ВСУ видео
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