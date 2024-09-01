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Военная операция на Украине ,  
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Петиция о снижении возраста мобилизации на Украине набрала порог голосов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

На Украине петиция с требованием снизить возраст мобилизации набрала более 25 тыс. подписей, теперь ее обязан рассмотреть президент Владимир Зеленский. Петиция опубликована на сайте официального интернет-представительства главы государства.

«Обращение к президенту Украины уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет, с целью улучшения экономического состояния в стране», — говорится в тексте петиции.

Петиция набрала необходимое число голосов почти за два месяца, дата опубликования — 5 июля 2024 года.

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Фото:Andrew Burton / Getty Images

Власти Украины неоднократно ужесточали мобилизацию. Так, в апреле 2024 года там приняли законопроект, в котором снизили возраст подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет. Сейчас на Украине могут мобилизовать граждан в возрасте от 25 до 60 лет.

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