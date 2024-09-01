В Москве 1 сентября стало самым жарким с начала века

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В этом году в Москве 1 сентября стало самым жарким из всех с начала XXI века, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В 15 часов температура воздуха в столице <...> достигла отметки +29,1°, таким образом, этот день, как и ожидалось, стал самым жарким среди всех «первых сентября» в век глобального потепления», — написал он в телеграм-канале.

До этого лидером было 1 сентября 2002 года, тогда воздух прогрелся до плюс 28,9 градуса, добавил специалист.

Однако Леус предположил, что суточный рекорд максимальной температуры воздуха этого дня (плюс 30,8 градуса), который установили в 1938 году, скорее всего, устоит.

1 июля в России почти в 30 городах зафиксировали температурный рекорд. Тогда воздух прогрелся до более +30 градусов в Пскове (+34,3 градуса), Чите (+34,1 градуса), Санкт-Петербурге (+33,2 градуса), Орле (+31,5 градуса), Коломне (+32,2 градуса) и еще в 23 городах страны.

Позднее, 4 июля, температурный рекорд был зафиксирован в 38 населенных пунктах России.