Песков: разговор Байдена и Путина по телемосту в 2021 году был жестким

Песков назвал жестким разговор Путина и Байдена по телемосту в 2021 году

Джо Байден и Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции, 7 декабря 2021 г. (Фото: kremlin.ru)

Манера разговора президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена во время телемоста в 2021 году была достаточно жесткой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это был жесткий разговор с обеих сторон, бескомпромиссный разговор с обеих сторон. С американской стороны был абсолютный дефицит готовности продолжать диалог», — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что после тех переговоров стало очевидно, что продолжать диалог бессмысленно.

Телемост между главами государств состоялся 7 декабря 2021 года. Звонок прошел в онлайн-формате и длился два часа.

Путин и Байден затронули такие темы, как конфликт на Украине, расширение НАТО на восток и ограничения на работу дипмиссий. Кроме того, тогда они договорились о расширении взаимодействия по борьбе с киберпреступностью.

Во время телемоста не обсуждались вопросы энергетики, изменения климата и пандемия.