Офицер «Альфы» рассказал о первоначальном плане штурма школы в Беслане
План штурма школы № 1 в Беслане в 2004 году был сорван из-за устроенных боевиками взрывов, рассказал «РИА Новости» участник операции — полковник ФСБ Виталий Демидкин.
По его словам, группы «Альфа» и «Вымпел» должны были войти в спортивный зал, уничтожить захвативших заложников террористов и обезвредить бомбы. Около 80 бойцов спецназа готовились к штурму на стрельбище, которое находилось в 60 км от Беслана.
«С нами были снайперы, гранатометчики, просто ребята из других подразделений, которым надо было до конца пристрелять оружие. Тренировались по слаженности», — сообщил Демидкин.
Около 13:00 часов 3 сентября бойцам приказали вернуться назад, отметил полковник. На месте спецназовцы узнали, что в школе уже взорвались бомбы и прогремели взрывы. Бойцам сообщили, что они будут действовать по оговоренным ранее секторам: освобождать заложников и по возможности уничтожать террористов.
«В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем», — рассказал Демидкин.
По его словам, террористы забросали спецназ гранатами Ф-1, открыли огонь из пулеметов и автоматов, спецназ стрелял в ответ из классных кабинетов.
1 сентября 2004 года во время праздничной линейки боевики захватили учеников, родителей и учителей в школе № 1 Беслана. В заложниках оказались около 1200 человек. На протяжении трех дней боевики удерживали их в заминированном спортзале.
На третий день раздались взрывы и начался пожар. После того как стали выбегать первые заложники, спецназ ФСБ приступил к штурму. Жертвами теракта стали 314 заложников, из них — 168 детей. Ответственность за организацию теракта взял на себя Шамиль Басаев.
В 2017 году Европейский суд по правам человека сообщил, что нашел нарушения при подготовке и проведении операции, а также в том, что «касается применения оружия в отношении заложников». Жалобы в ЕСПЧ подали 409 человек.
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