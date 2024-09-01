Офицер «Альфы» рассказал о первоначальном плане штурма школы в Беслане

Спортивный зал школы № 1 в Беслане, Северная Осетия (Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press)

План штурма школы № 1 в Беслане в 2004 году был сорван из-за устроенных боевиками взрывов, рассказал «РИА Новости» участник операции — полковник ФСБ Виталий Демидкин.

По его словам, группы «Альфа» и «Вымпел» должны были войти в спортивный зал, уничтожить захвативших заложников террористов и обезвредить бомбы. Около 80 бойцов спецназа готовились к штурму на стрельбище, которое находилось в 60 км от Беслана.

«С нами были снайперы, гранатометчики, просто ребята из других подразделений, которым надо было до конца пристрелять оружие. Тренировались по слаженности», — сообщил Демидкин.

Около 13:00 часов 3 сентября бойцам приказали вернуться назад, отметил полковник. На месте спецназовцы узнали, что в школе уже взорвались бомбы и прогремели взрывы. Бойцам сообщили, что они будут действовать по оговоренным ранее секторам: освобождать заложников и по возможности уничтожать террористов.



«В зале были погибшие и тяжелораненые. Мы решили проникнуть в коридор от центрального входа до столовой через оконный проем», — рассказал Демидкин.

По его словам, террористы забросали спецназ гранатами Ф-1, открыли огонь из пулеметов и автоматов, спецназ стрелял в ответ из классных кабинетов.

1 сентября 2004 года во время праздничной линейки боевики захватили учеников, родителей и учителей в школе № 1 Беслана. В заложниках оказались около 1200 человек. На протяжении трех дней боевики удерживали их в заминированном спортзале.

На третий день раздались взрывы и начался пожар. После того как стали выбегать первые заложники, спецназ ФСБ приступил к штурму. Жертвами теракта стали 314 заложников, из них — 168 детей. Ответственность за организацию теракта взял на себя Шамиль Басаев.

В 2017 году Европейский суд по правам человека сообщил, что нашел нарушения при подготовке и проведении операции, а также в том, что «касается применения оружия в отношении заложников». Жалобы в ЕСПЧ подали 409 человек.