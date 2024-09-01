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Политика ,  
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Госдеп напомнил Китаю о договоре США с Филиппинами о совместной обороне

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Государственный департамент США в Вашингтоне (Фото: Артур Габдрахманов / Sputnik / РИА Новости)

США осуждают опасные и ведущие к эскалации действия Китая против филиппинских судов в Южно-Китайском море, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

31 августа корабль КНР трижды протаранил судно береговой охраны Филиппин в Южно-Китайском море рядом со спорными для этих стран островами. При этом представитель китайской береговой охраны Лю Дэцзюнь заявил, что филиппинское судно морской полиции протаранило китайский катер.

Вашингтон поддерживает Филиппины в конфликте в Южно-Китайском море, отметил Миллер. По его словам, китайский корабль в результате столкновения 31 августа причинил ущерб филиппинскому судну и поставил под угрозу безопасность экипажа на борту.

В Госдепе заявили, что действие американо-филиппинского договора 1951 года о взаимной обороне распространяется на случаи атак на суда Филиппин в любой точке Южно-Китайского моря, включая корабли береговой охраны.

В 2024 году КНР неоднократно препятствовала морским и воздушным операциям Филиппин в Южно-Китайском море, отметили в Госдепе.

«Соединенные Штаты вновь призывают КНР согласовать свои претензии и действия с нормами международного права и воздержаться от опасного и дестабилизирующего поведения», — подчеркнул Миллер.

Китай и Филиппины, а также Бруней, Вьетнам, Малайзия и Тайвань несколько лет годы не могут установить статус двух групп небольших островов и рифов в Южно-Китайском море — архипелага Спратли (китайское название — Наньша) на юге и Парасельских островов (Сиша) на севере, а также прилегающих к ним вод — исключительных экономических зон шириной 200 морских миль.

Китай запустил сигнальные ракеты по самолету Филиппин возле спорного рифа
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22 августа Китай выпустил сигнальные ракеты по патрульному самолету Cessna 208B Grand Caravan филиппинского Бюро рыболовства и водных ресурсов возле спорного рифа Самора.

Кроме того, Пекин заявил о «контрмерах» из-за двух филиппинских военных самолетов, вторгшихся в его воздушное пространство вблизи рифа Суби.

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