Китай запустил сигнальные ракеты по самолету Филиппин возле спорного рифа

Китай выпустил сигнальные ракеты из-за патрульного самолета Филиппин возле спорного острова. Манила обвиняет Пекин в создании на нем военной базы, Китай заявляет, что принял «контрмеры» из-за двух военных самолетов Филиппин

Китай выпустил сигнальные ракеты по самолету Cessna 208B Grand Caravan филиппинского Бюро рыболовства и водных ресурсов во время его патрулирования около спорного рифа Самора (китайское название — риф Суби), сообщает Manila Times со ссылкой на береговую охрану Филиппин. Это произошло 22 августа.

GMA News уточняет, что сигнальных ракет было по меньшей мере три. Издание отмечает, что риф Суби находится неподалеку от рифа Мисчиф, который также «осваивается» Китаем, а на спорном острове Паната видны строения, похожие на военные объекты. «Китайское правительство неоднократно отрицало, что оно могло бы превратить это место в военную базу», — сказал представитель филиппинской береговой охраны в Западном Филиппинском (Южно-Китайском) море коммодор Джей Тарриэла.

В свою очередь Пекин заявил о принятых «контрмерах» из-за двух филиппинских военных самолетов, вторгшихся в его воздушное пространство вблизи рифа Суби, говорится в заявлении МИДа Китая, опубликованном AFP. Дипведомство не уточнило, какие меры были приняты, назвав их «профессиональными, сдержанными и стандартизированными».

«Китай продолжит твердо защищать свой территориальный суверенитет и морские права и решительно выступать против любых действий, нарушающих их», — добавили в министерстве.

Китай и Филиппины, а также Бруней, Вьетнам, Малайзия и Тайвань долгие годы не могут установить статус двух групп небольших островов и рифов в Южно-Китайском море — архипелага Спратли (китайское название — Наньша) на юге и Парасельских островов (Сиша) на севере, а также прилегающих к ним вод — исключительных экономических зон шириной 200 морских миль. В 2016 году Постоянная палата третейского суда в Гааге постановила, что обширные морские претензии Китая не имеют юридической основы, Пекин проигнорировал это решение.

За последние несколько месяцев в Южно-Китайском море возле спорных участков участились случаи столкновений между китайской береговой охраной и филиппинскими судами, доставляющими снабжение на базу Sierra Madre (это американский десантный корабль времен Второй мировой войны, который филиппинские власти в 1999 году целенаправленно посадили на мель и используют в качестве форпоста).