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Военная операция на Украине ,  
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В пяти районах Калужской области сбили украинские беспилотники

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские военные сбили несколько дронов в Калужской области сообщил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

По его словам, беспилотники были уничтожены в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы.

В предыдущий раз дроны сбили на окраине Калуги 30 августа.

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Политика

Калужская область стала восьмым регионом, который подвергся атаке беспилотников в ночь с 31 августа на 1 сентября.

Ранее о сбитых дронах отчитались власти Тверской, Московской, Тульской, Воронежской и Рязанской областей.

Еще десятки дронов были сбиты в Брянской и Липецкой областях, о пострадавших не сообщалось. Несколько воздушных целей уничтожили на подлете к Белгороду, в городе повреждены три жилых дома, загорелись три машины.

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Теги
ВСУ дроны Калужская область Владислав Шапша
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