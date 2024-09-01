В пяти районах Калужской области сбили украинские беспилотники

Российские военные сбили несколько дронов в Калужской области сообщил глава региона Владислав Шапша в своем телеграм-канале.

По его словам, беспилотники были уничтожены в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах, а также на окраине Калуги. На местах работают оперативные группы.

В предыдущий раз дроны сбили на окраине Калуги 30 августа.

Калужская область стала восьмым регионом, который подвергся атаке беспилотников в ночь с 31 августа на 1 сентября.

Ранее о сбитых дронах отчитались власти Тверской, Московской, Тульской, Воронежской и Рязанской областей.

Еще десятки дронов были сбиты в Брянской и Липецкой областях, о пострадавших не сообщалось. Несколько воздушных целей уничтожили на подлете к Белгороду, в городе повреждены три жилых дома, загорелись три машины.