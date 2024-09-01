Над Конаково в Тверской области сбили пять дронов
Над Тверской областью в районе города Конаково сбили пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Игорь Руденя.
По предварительной информации пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте.
В Конаково находится одна из крупнейших электростанций Центральной части России, Конаковская ГРЭС.
Тверская область стала седьмым регионом, который подвергся атаке беспилотников в ночь с 31 августа на 1 сентября.
Ранее о сбитых дронах отчитались власти Московской, Тульской, Воронежской и Рязанской областей.
Еще десятки дронов были сбиты в Брянской и Липецкой областях, о пострадавших не сообщалось. Несколько воздушных целей уничтожили на подлете к Белгороду, в городе повреждены три жилых дома, загорелись три машины.
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