Над Конаково в Тверской области сбили пять дронов

Над Тверской областью в районе города Конаково сбили пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Игорь Руденя.

По предварительной информации пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте.

В Конаково находится одна из крупнейших электростанций Центральной части России, Конаковская ГРЭС.

Тверская область стала седьмым регионом, который подвергся атаке беспилотников в ночь с 31 августа на 1 сентября.

Ранее о сбитых дронах отчитались власти Московской, Тульской, Воронежской и Рязанской областей.

Еще десятки дронов были сбиты в Брянской и Липецкой областях, о пострадавших не сообщалось. Несколько воздушных целей уничтожили на подлете к Белгороду, в городе повреждены три жилых дома, загорелись три машины.