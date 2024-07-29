 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС ,  
0 

Минздрав сектора Газа обвинил Израиль в эпидемии полиомиелита

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Дейр-эль-Балах, сектор Газа
Дейр-эль-Балах, сектор Газа (Фото: Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Минздрав Палестины в секторе Газа объявил об эпидемии полиомиелита по всей территории эксклава и обвинил в распространении инфекции израильских военных. Об этом пресс-служба ведомства сообщает в телеграм-канале.

«Министерство здравоохранения объявляет сектор Газа зоной эпидемии полиомиелита», — говорится в публикации. Как отметили в Минздраве, инфекция распространилась из-за того, что условия жизни местных жителей оказались в «плачевном состоянии» в результате «жестокой израильской агрессии».

Британия отправит военных в сектор Газа для доставки гуманитарной помощи
Политика

Из-за боевых действий население лишилось пригодной для питья воды, на территории эксклава накопились тонны мусора. Чтобы остановить эпидемию, необходимо «положить конец агрессии» со стороны Израиля, подчеркнули в ведомстве.

Полиомиелит — инфекционное заболевание, вызванное полиовирусом, которым в основном заражаются дети до пяти лет. Вирус поражает нервную систему и в течение нескольких часов может привести к общему параличу (в одном из 200 случаев). Вирус передается от человека к человеку фекально-оральным путем, реже им заражаются через загрязненную воду и продукты питания. Затем инфекция развивается в кишечнике.

Сектор Газа является территорией частично признанного государства Палестина, но фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС.

7 октября 2023 года боевики движения объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны. В ответ в Израиле начали контртеррористическую операцию «Железные мечи». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в обращении к нации пообещал, что «враг заплатит беспрецедентную цену», и распорядился зачистить от боевиков приграничные населенные пункты.

Путин распорядился подписать договор об энергорынке Союзного государства

Тимати вслед за Кадыровым заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. Видео

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Дума предложила ввести двухлетнюю службу в армии для новых граждан России

На крупнейшем химзаводе в Германии произошел взрыв

Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО

Суд арестовал сына миллиардера Мусы Бажаева по делу о нападении на сотрудника МВД

В центре Санкт-Петербурга запретят парковать самокаты

Читайте официальный канал РБК. Самые важные новости, только проверенная информация
Теги
Израиль Палестина сектор Газа эпидемия полиомиелит Минздрав
Материалы по теме
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Политика
Нетаньяху заявил о скором окончании интенсивных боев в секторе Газа
Политика
Совбез ООН принял проект резолюции США о перемирии в секторе Газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 94,14 (+0,87) Инвестиции, 17:39 Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 86,56 (+0,99) Инвестиции, 17:39
Работа для сильных духом: кто строит Тихоокеанскую железную дорогуРБК и Эльга, 21:15
Патрушев сообщил о решении Путина создать Морскую коллегию РоссииПолитика, 21:11
Кори Гауфф пожаловалась на условия в Олимпийской деревнеСпорт, 21:05
Минздрав сектора Газа обвинил Израиль в эпидемии полиомиелитаПолитика, 21:02
Украинский гимнаст назвал Олимпиаду без россиян шансом для другихСпорт, 21:02
В SberCIB обновили подборку лучших акций малой и средней капитализацииИнвестиции, 20:58
В ЕС раскрыли, изменится ли их отношение к Украине после выборов в СШАПолитика, 20:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пассажирам сошедшего с рельсов поезда компенсируют проездОбщество, 20:39
Рогозин призвал освободить «вагнеровцев» из плена «басмачей» в МалиПолитика, 20:38
Трамп согласился на допрос ФБР по делу о покушенииПолитика, 20:30
Азербайджан впервые за восемь лет выиграл золото ОлимпиадыСпорт, 20:25
Орлова, Скочиленко, Чанышеву и Фадееву увезли из СИЗО и колонийПолитика, 20:08
В Одессе переименуют улицы Жванецкого, Паустовского и Ильфа и ПетроваПолитика, 20:03
Чем обернется непризнание рядом стран результатов выборов в ВенесуэлеПолитика, 20:01