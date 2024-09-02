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Спрос на российские отели за год вырос почти на треть

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Спрос на отели в России за лето 2024 года вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. К такому выводу пришли аналитики компаний МТС Travel и Bronevik.com.

В исследовании учитывались данные по 30 городам России с наибольшим числом онлайн-бронирований, которые через платформы МТС Travel и Bronevik.com делали самостоятельные путешественники. Аналитики использовали данные за периоды с 1 июня по 28 августа в 2023 и 2024 годах.

В тройку лидеров по росту бронирований в летний сезон вошли курорты Краснодарского края — Геленджик, Адлер и поселок Эстосадок в Красной Поляне. В частности, в отелях Геленджика число заказов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось почти вдвое. Авторы исследования связывают это с развитием и улучшением курортной инфраструктуры города.

Примерно в полтора раза увеличился спрос на отели Калининграда, Казани и Рязани.

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Фото:Александр Лыскин / Global Look Press

Самыми востребованными по количеству бронирований стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. При этом доля Москвы составляет 13%, Санкт-Петербурга и Казани — 9 и 3% от всех бронирований по стране соответственно.

Говоря о ценах на отдых в отелях, авторы исследования приводят следующие цифры: средний чек за одну ночь по России в летний сезон составил 5,3 тыс. руб. Среди популярных туристических городов самым бюджетным оказался Рыбинск — средняя стоимость в сутки составила 3,2 тыс. руб. В тройку самых выгодных для размещения городов также вошли Краснодар (3,3 тыс. руб.) и Иркутск (3,5 тыс. руб.).

Теги
Компании
путешествия отели курорты России
ПАО "МТС"
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