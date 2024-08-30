Полиция задержала подозреваемого в наркоторговле сотрудника ПВЗ Ozon

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Полиция задержала в Москве внештатного работника пункта выдачи заказов (ПВЗ) Ozon по подозрению в продаже запрещенных веществ, заявили РБК в пресс-службе маркетплейса.

Ранее телеграм-канале Mash сообщил, что 15-летнюю сотрудницу пункта выдачи Ozon на Варшавском шоссе в Москве подозревают в торговле наркотиками. Девушка фасовала вещества на рабочем месте и передавала курьеру. По данным телеграм-канала, студентку московского кинологического колледжа им. А. Н. Скрябина задержали в ПВЗ, при обыске у нее обнаружили 40 свертков с неизвестным веществом и весы.

В Ozon отметили, что пункт, в котором работал задержанный сотрудник, закрыли, служба безопасности компании изучает обстоятельства произошедшего.

«Важно, что вещества, изъятые у работника пункта, никак не связаны с заказами с маркетплейса — они не продавались через витрину Ozon и не проходили через систему нашей логистики», — говорится в сообщении.

Продажу наркотиков работник маркетплейса, имя и пол которого пресс-служба не раскрывает, пытался организовать самостоятельно, добавили в компании.

В начале июля сотрудники Федеральной таможенной службы нашли в посылке из Таиланда в Орел приставку Xbox с 441 граммом каннабиса внутри. Оперативники установили посредника, который получил посылку. После задержали и организатора.

Россиянин признался, что купил каннабис у знакомых из Таиланда, чтобы потом продавать наркотики на территории России. На мужчину завели уголовное дело, ему грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.