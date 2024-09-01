 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Число сбитых над Брянской областью дронов выросло до 26

Сюжет
Военная операция на Украине
Над регионом уничтожили еще 14 дронов, до этого — 12. Несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду. Об отражении атаки отчитались также липецкие власти

Над Брянской областью сбиты еще 14 беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз, добавив, что пострадавших и разрушений нет. 

Около часа назад он рассказывал, что над территорией региона были уничтожены 12 дронов.

Ночной атаке подверглись еще несколько российских регионов. На подлете к Белгороду были сбиты воздушные цели, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В трех многоквартирных домах повреждено остекление, посечены фасады в двух коммерческих объектах, загорелись три автомобиля.

В Белгороде после атаки ВСУ выбило стекла в трех многоквартирных домах
Политика

В Липецкой области дроны сбили в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальном округах, позднее БПЛА уничтожили над промзоной Липецка. Об уничтоженных беспилотниках отчитались также власти Воронежской области.

Еще один дрон был сбит в Подольске, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, никто не пострадал.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Богомаз Брянская область беспилотники дроны
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
В трех районах Липецкой области сбили украинские дроны
Политика
Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве дрона
Политика
Над Брянской областью за час сбили 12 дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
В МЧС рассказали о ходе поисков пропавшего вертолета на КамчаткеОбщество, 02:48
На подлете к Москве сбили второй за ночь дронПолитика, 02:40
Число сбитых над Брянской областью дронов выросло до 26Политика, 02:37
В Белгороде после атаки ВСУ выбило стекла в трех многоквартирных домахПолитика, 02:30
Mastercard решила заменить пароли на биометриюФинансы, 02:16
В трех районах Липецкой области сбили украинские дроныПолитика, 02:10
Хорватия передала Украине роботизированную систему разминированияПолитика, 01:51
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве дронаПолитика, 01:24
Над Брянской областью за час сбили 12 дроновПолитика, 01:17
В Волгограде более 30 человек застряли на аттракционеОбщество, 01:12
Закон об обязательном страховании пассажиров такси вступил в силуОбщество, 01:00
В Подмосковье три ребенка и мать погибли при пожареОбщество, 00:48
Зеленский вновь призвал Запад дать Украине «разрешение на дальнобойность»Политика, 00:37
Воронежский губернатор сообщил о сбитых украинских беспилотникахПолитика, 00:33