Число сбитых над Брянской областью дронов выросло до 26

Над регионом уничтожили еще 14 дронов, до этого — 12. Несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду. Об отражении атаки отчитались также липецкие власти

Над Брянской областью сбиты еще 14 беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

Около часа назад он рассказывал, что над территорией региона были уничтожены 12 дронов.

Ночной атаке подверглись еще несколько российских регионов. На подлете к Белгороду были сбиты воздушные цели, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В трех многоквартирных домах повреждено остекление, посечены фасады в двух коммерческих объектах, загорелись три автомобиля.

В Липецкой области дроны сбили в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальном округах, позднее БПЛА уничтожили над промзоной Липецка. Об уничтоженных беспилотниках отчитались также власти Воронежской области.

Еще один дрон был сбит в Подольске, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, никто не пострадал.