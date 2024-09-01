В Волгограде более 30 человек застряли на аттракционе

Более 30 человек застряли на экстремальном аттракционе «Седьмое небо» в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, остановка произошла из-за скачка напряжения на электросетях.

«Волгоград онлайн» пишет, что днем 31 августа аттракцион уже тестировали из-за сбоя в работе электроники.

Сейчас на месте находятся не только спасатели, но и администрация парка и представитель китайской компании-изготовителя Beston. «Жизни и безопасности пассажиров ничего не угрожает», — заявили в администрации парка.

«Седьмое небо» ввели в эксплуатацию 24 августа 2024 года. Его высота — 50 метров. Перед официальным запуском систему безопасности лично протестировали представители компании-изготовителя из КНР и сотрудники парка.

В мае посетители аттракциона «Квантовый скачок» в «Сочи Парке» застряли на семь минут. Аттракцион остановился на высоте, в момент остановки большинство пассажирских мест было занято, все сохраняли спокойствие.

Через время состав вернулся в исходную точку, и люди спустились с аттракциона самостоятельно. Никто не пострадал. В пресс-службе «Сочи Парка» объяснили остановку аттракциона погодными условиями.