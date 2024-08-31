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Goldman Sachs сократит более тысячи неэффективных сотрудников

WSJ: Goldman Sachs сократит более тысячи неэффективных сотрудников

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs уволит более 1300 сотрудников различных подразделений в связи с ежегодной проверкой и отсеиванием неэффективных работников. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, банк может сократить от 3% до 4% своей рабочей силы. Учитывая, что по состоянию на конец 2023 года там трудились около 45,3 тыс. человек, увольнения коснутся примерно от 1300 до 1800 человек. При этом одним из важнейших факторов при измерении производительности сотрудников станет их присутствие в офисе.

«Банки начинают принимать жесткие меры в отношении сотрудников, которые не появляются лично», — говорится в материале.

По данным издания, увольнения уже начались и продолжатся до осени. Они проходят в рамках ежегодной проверки, известной в Goldman как «стратегическая оценка ресурсов» или SRA.Goldman стремится ежегодно сокращать от 2% до 7% своей рабочей силы в зависимости от рыночных условий и финансовых перспектив банка. Тем не менее в банке ожидают, что общая численность персонала в Goldman к концу 2024 года будет выше, чем в предыдущем году.

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Бизнес
Фото:Louiza Vradi / Reuters

В 2022 году Reuters узнал о планах Goldman Sachs сократить до 4 тыс. рабочих мест, чтобы достичь целевых показателей прибыльности. В январе 2023 года банк сократил около 3200 должностей, или около 6% сотрудников, и подготовил еще больше увольнений в мае.

Портал Semafor со ссылкой на источники сообщал, что увольнения были связаны с тем, что гендиректор компании Дэвид Соломон не смог достичь цели по прибыльности, которую он поставил в феврале 2022 года. Бум заключения сделок и сбора средств прекратился, а ставка Goldman Sachs на потребительский банкинг не окупилась. Кроме того, фирма потратила миллиарды долларов, строя высокотехнологичный банк на Мэйн-стрит под названием Marcus.

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Теги
Goldman Sachs сокращения США иностранные банки
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