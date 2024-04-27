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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Goldman Sachs призвал сотрудников к сдержанности в расходах на Олимпиаде

Goldman Sachs призвал сотрудников к сдержанности при расходах на Играх в Париже
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Сотрудники должны согласовывать планируемые на период Олимпийских игр в Париже мероприятия, так как банк стремится к сдержанности в расходах, пишет Bloomberg. Банкиров попросили «эффективно управлять расходами»
Фото: Louiza Vradi / Reuters
Фото: Louiza Vradi / Reuters

Банк Goldman Sachs уведомил своих сотрудников, что любые их поездки в Париж во время летних Олимпийских игр должны быть одобрены финансовым департаментом банка, пишет Bloomberg.

Олимпиада во французской столице пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, банк просит согласовывать поездки в период с 24 июля по 14 августа.

«Как и в случае с предыдущими Олимпийскими играми, мы попросили наших сотрудников эффективно управлять своими расходами и обеспечивать координацию мероприятий, спонсируемых фирмой для наших клиентов в период парижских Игр», — сказал представитель банка.

Как отмечает Bloomberg, Олимпийские игры позволяют банкам проводить мероприятия для привлечения клиентов, а банкирам — посещать спортивные мероприятия, но банки стремятся оптимизировать расходы на подобные события.

Агентство со ссылкой на парижское бюро по туризму отмечает, что во время Олимпиады в город прибудут более 15 млн гостей, а в церемонии открытия Игр ожидается участие 300 тыс. человек.

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Спорт
Фото:Milos Bicanski / Getty Images

В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участие российских спортсменов в Играх в нейтральном статусе. В марте комитет уточнил, что число атлетов не должно будет превысить 55. Допущенные спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что решение об участии в Олимпиаде спортсмены и соответствующие федерации будут принимать самостоятельно.

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