Goldman Sachs призвал сотрудников к сдержанности в расходах на Олимпиаде
Банк Goldman Sachs уведомил своих сотрудников, что любые их поездки в Париж во время летних Олимпийских игр должны быть одобрены финансовым департаментом банка, пишет Bloomberg.
Олимпиада во французской столице пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, банк просит согласовывать поездки в период с 24 июля по 14 августа.
«Как и в случае с предыдущими Олимпийскими играми, мы попросили наших сотрудников эффективно управлять своими расходами и обеспечивать координацию мероприятий, спонсируемых фирмой для наших клиентов в период парижских Игр», — сказал представитель банка.
Как отмечает Bloomberg, Олимпийские игры позволяют банкам проводить мероприятия для привлечения клиентов, а банкирам — посещать спортивные мероприятия, но банки стремятся оптимизировать расходы на подобные события.
Агентство со ссылкой на парижское бюро по туризму отмечает, что во время Олимпиады в город прибудут более 15 млн гостей, а в церемонии открытия Игр ожидается участие 300 тыс. человек.
В декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил участие российских спортсменов в Играх в нейтральном статусе. В марте комитет уточнил, что число атлетов не должно будет превысить 55. Допущенные спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также иметь связи с силовыми ведомствами.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что решение об участии в Олимпиаде спортсмены и соответствующие федерации будут принимать самостоятельно.
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