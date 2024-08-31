Над Курской областью сбили два украинских дрона

Над Курской областью сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Врио губернатора добавил, что над Курской областью работает противовоздушная оборона.

Около часа назад Смирнов сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе. Кроме того, за сутки пять раз объявляли режим ракетной опасности. Дольше всего действовал сигнал, объявленный в 13:25 (59 минут).

Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам после начала военной операции на Украине. С 6 августа, когда в регион вторглись украинские силы, в области идут боевые действия.

Ранее в ночь на 30 августа в Курской области также объявляли опасность атаки дронов.