Над Курской областью сбили два украинских дрона
Над Курской областью сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.
Врио губернатора добавил, что над Курской областью работает противовоздушная оборона.
Около часа назад Смирнов сообщил об опасности атаки беспилотников в регионе. Кроме того, за сутки пять раз объявляли режим ракетной опасности. Дольше всего действовал сигнал, объявленный в 13:25 (59 минут).
Курская область, как и другие приграничные регионы, регулярно подвергается обстрелам после начала военной операции на Украине. С 6 августа, когда в регион вторглись украинские силы, в области идут боевые действия.
Ранее в ночь на 30 августа в Курской области также объявляли опасность атаки дронов.
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