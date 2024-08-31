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Медину в Саудовской Аравии затопило из-за ливней

Медину в Саудовской Аравии затопило из-за ливней
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Медину в Саудовской Аравии затопило в результате проливных дождей, которые прошли в городе 30 августа, сообщает The Siasat Daily.

По данным издания, в результате смыло несколько автомобилей, некоторые из них вода покрыла полностью.

Как выглядит наводнение в Судане, где погибли 30 человек
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На опубликованных кадрах видно, как потоки мутной воды сносят машины сильным течением.

Как пишет The National, накануне Национальный метеорологический центр Саудовской Аравии объявил красный уровень опасности из-за сильных осадков на западе и юго-западе страны. Из-за непогоды затопило город Мекку. Власти Саудовской Аравии сообщали, что мобилизовали рабочих, чтобы справиться с осадками в местных мечетях.

Ранее из-за проливных дождей на востоке Судана потоки воды разрушили плотину. В результате затопило как минимум 20 деревень, погибли более 30 человек.

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Саудовская Аравия Медина ливень Автомобили наводнение
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