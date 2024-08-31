Медину в Саудовской Аравии затопило из-за ливней

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Медину в Саудовской Аравии затопило в результате проливных дождей, которые прошли в городе 30 августа, сообщает The Siasat Daily.

По данным издания, в результате смыло несколько автомобилей, некоторые из них вода покрыла полностью.

На опубликованных кадрах видно, как потоки мутной воды сносят машины сильным течением.

Как пишет The National, накануне Национальный метеорологический центр Саудовской Аравии объявил красный уровень опасности из-за сильных осадков на западе и юго-западе страны. Из-за непогоды затопило город Мекку. Власти Саудовской Аравии сообщали, что мобилизовали рабочих, чтобы справиться с осадками в местных мечетях.

Ранее из-за проливных дождей на востоке Судана потоки воды разрушили плотину. В результате затопило как минимум 20 деревень, погибли более 30 человек.