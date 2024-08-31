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Бердск в Новосибирской области остался без света из-за яхты

Бердск в Новосибирской области остался без света из-за яхты
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Бердск в Новосибирской области остался без электричества из-за яхты, которая врезалась в высоковольтные провода, члены экипажа живы, сообщил глава города Роман Бурдин в своем телеграм-канале.

«Очередное происшествие. Яхта врезалась в опору ЛЭП 110 кВ в Бердском заливе», — сказал Бурдин в видеообращении.

В результате в городе пропала электроэнергия, восстановить ее пообещали в течение полутора часов.

В Новосибирской области погрузчик уронил ЛЭП и оставил город без света
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Фото:Прокуратура Новосибирской области

Члены экипажа яхты живы, уточнил Бурдин. Он подчеркнул, что экипаж опытный, а инцидент произошел по технической неисправности.

Глава города также опубликовал видеозапись, сделанную очевидцем. «Мужики плыли на паруснике. Об провода эти... парус задел. Все попадало с искрами», — говорит автор видео. На кадрах видно, как над яхтой поднимается дым.

В начале августа жители Бердска уже оставались без света из-за инцидента с ЛЭП. Тогда опору линии электропередачи уронил погрузчик. По факту аварии прокуратура организовала проверку.

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