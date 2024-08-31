 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер белорусский актер Георгий Малявский

На 78-м году жизни умер заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский
Георгий Малявский
Георгий Малявский (Фото: кадр из фильма «Дела житейские-4»)

На 78-м году жизни умер заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский, сообщает «Зеркало». Он долгие годы работал в Купаловском театре в Минске и ушел из его труппы в 2020 году во время протестов в Белоруссии.

Малявский родился в 1946 году в Минске, окончил актерский факультет белорусского Театрально-художественного института. В Купаловском театре он служил почти 50 лет, с 1971 года.

Он сыграл десятки ролей в театре, также на его счету около 20 ролей в фильмах и сериалах. Так, он снимался в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный детектив», фильмах «Наваждение» (2008), «Уездная драма» (2014), «Война. Остаться человеком» (2018).

В 2020 году Малявский вместе с труппой театра поддержал протестующих против результатов президентских выборов в стране, пишет «Зеркало». После того как требования артистов отклонили, он уволился вместе с большинством коллег.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Белоруссия актер
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 августа
EUR ЦБ: 100,76 (-1,01) Инвестиции, 30 авг, 17:28 Курс доллара на 31 августа
USD ЦБ: 91,19 (-0,27) Инвестиции, 30 авг, 17:28
СК показал кадры с подозреваемыми в нападении на свадебный автобусОбщество, 20:36
У подозреваемых в нападении на свадебный автобус в Щелково прошли обыскиОбщество, 20:07
Ламин Ямаль в 17 лет побил рекорд в чемпионате ИспанииСпорт, 19:57
В Петербурге в Приморском парке Победы дерево упало на людейОбщество, 19:55
В Telegram перестала работать функция «Найти людей рядом»Технологии и медиа, 19:40
Умер белорусский актер Георгий МалявскийОбщество, 19:32
Дубль аргентинского новичка принес «Зениту» победу над «Пари НН»Спорт, 19:26
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Пожар на Бережковской набережной в Москве полностью потушилиОбщество, 19:24
Появились кадры с места жесткой посадки Ан-2 с детьми под ВладикавказомОбщество, 19:19
СК возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки Ан-2Общество, 19:06
Российская пловчиха Шабалина завоевала золото на ПаралимпиадеСпорт, 19:03
Норвежская принцесса вышла замуж за шамана из Калифорнии Дурека ВерреттаОбщество, 19:01
ЧВК «Вагнер» заявила об информационной атаке из-за дела БучинаОбщество, 18:43
В МЧС рассказали, как из аварийного Ан-2 с детьми выпрыгивали десантникиОбщество, 18:34