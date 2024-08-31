Умер белорусский актер Георгий Малявский
На 78-м году жизни умер заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский, сообщает «Зеркало». Он долгие годы работал в Купаловском театре в Минске и ушел из его труппы в 2020 году во время протестов в Белоруссии.
Малявский родился в 1946 году в Минске, окончил актерский факультет белорусского Театрально-художественного института. В Купаловском театре он служил почти 50 лет, с 1971 года.
Он сыграл десятки ролей в театре, также на его счету около 20 ролей в фильмах и сериалах. Так, он снимался в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный детектив», фильмах «Наваждение» (2008), «Уездная драма» (2014), «Война. Остаться человеком» (2018).
В 2020 году Малявский вместе с труппой театра поддержал протестующих против результатов президентских выборов в стране, пишет «Зеркало». После того как требования артистов отклонили, он уволился вместе с большинством коллег.
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