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В Петербурге в Приморском парке Победы дерево упало на людей

В Петербурге в парке на Крестовском дерево упало на людей, один госпитализирован

В Петербурге в Приморском парке Победы дерево упало на людей
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В Санкт-Петербурге мужчина пострадал в результате падения дерева, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по благоустройству.

Пострадавшему 48 лет, бригада скорой помощи увезла его в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент произошел по адресу: Крестовский проспект, 25, в Приморском парке Победы. На опубликованных кадрах видно, что дерево упало в зону фудкорта, где в это время находилось большое количество людей. Очевидцы сразу же принялись поднимать рухнувший ствол.

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Фото:Google Maps

Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», мужчина получил перелом шеи и сейчас находится в состоянии клинической смерти. Падающее дерево он не заметил, так как стоял к нему спиной.

Причины падения дерева уточняются, рассказали «Фонтанке» в комитете. По данным местного телеграм-канала «ДТП и ЧП», 31 августа еще как минимум два дерева упали от резкого порыва ветра в Летнем саду.

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Санкт-Петербург дерево пострадавший госпитализация
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