СК возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки Ан-2

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По факту аварийной посадки самолета Ан-2 в Северной Осетии, на борту которого находились дети, возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба военных следственных органов СК в телеграм-канале.

Дело возбудили по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

Ан-2 совершил жесткую посадку между населенными пунктами Майрамадаг и Кобан в Северной Осетии днем 31 августа. После этого Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку.

Самолет совершал тренировочный полет для прыжков с парашютом, он вылетел с аэродрома аэроклуба ДОСААФ. На борту находились 15 человек. Пострадали семь человек, в том числе трое детей.

По данным телеграм-канала Mash, дети находились на борту незаконно. Они болеют коклюшем, и родители могли отправить их в полет, так как считали, что это помогает при болезни.