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Общество ,  
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СК начал проверку после жесткой посадки Ан-2 с парашютистами в Осетии

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК начало проверку после жесткой посадки самолета Ан-2 в окрестностях Владикавказа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Борт совершил жесткую посадку днем 31 августа. Самолет вылетел с аэродрома ДОСААФ и экстренно сел в Пригородном районе между населенными пунктами Майрамадаг и Кобан, уточнили в МЧС.

Под Владикавказом совершил жесткую посадку самолет с парашютистами
Общество
Самолёты Ан-2

По информации ведомства, на борту Ан-2 находились десять парашютистов и двое детей. Mash и телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник писали о восьми пострадавших при аварийной посадке, ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу — о шести.

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Следственный комитет доследственная проверка Ан-2 Северная Осетия экстренная посадка Владикавказ
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