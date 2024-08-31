В Калининградской области запустили новый морской терминал в Пионерском

Фото: Правительство Калининградской области Фото: Правительство Калининградской области Фото: Правительство Калининградской области Фото: Правительство Калининградской области Фото: Правительство Калининградской области Фото: Правительство Калининградской области Фото: Правительство Калининградской области Фото: Правительство Калининградской области Фото: Правительство Калининградской области

Морской терминал в городе Пионерский принял первое судно, им стал грузопассажирский паром «Антей», сообщил врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.

«С ним пилотно отработали буксировку, лоцманскую проводку и организацию движения большегрузов на судно и с него», — рассказал Беспрозванных.

По его словам, это событие, которое «регион ждал несколько лет», так как теперь Пионерский «может быть не только курортом, но и портом».

Терминал пока не достроили, но когда работы завершатся, он сможет принимать до 225 тыс. пассажиров и 80 тыс. машин и спецтехники в год.

«Новая морская портовая инфраструктура имеет стратегическое значение для субъекта», — заявил глава Минтранса Роман Старовойт, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Он подчеркнул, что развитие портов «в первую очередь» необходимо для полноценного транспортного сообщения между Калининградской областью и «основной территорией страны».

Кроме того, работа морского терминала в Пионерском позволит «разгрузить» работу паромного комплекса в Балтийске, уточнил Старовойт.