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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало кадры уничтожения американской РСЗО в Сумской области

Минобороны показало кадры уничтожения американской РСЗО М270 в Сумской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Минобороны показало кадры уничтожения американской РСЗО в Сумской области
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Российские военные уничтожили американскую универсальную пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS в Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате удара высокоточным ракетным вооружением была уничтожена РСЗО MLRS и боевики ВСУ, обслуживающие пусковую установку», — говорится в публикации. В военном ведомстве уточнили, что она располагалась у населенного пункта Садки.

Американская РСЗО M270 способна выпустить до 12 тактических ракет менее чем за 60 секунд, а точность ее стрельбы сохраняется во всех режимах, так как за перенацеливанием после каждого выстрела следит компьютер. В зависимости от используемых боеприпасов, M270 может поражать цели на расстоянии до 300 км.

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