Фигурантку дела о продаже студенческих виз отправили под домашний арест

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Таганский суд Москвы отправил под домашний арест директора Центра международного сотрудничества Надежду Попову за организацию незаконной миграции и взяточничество, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Поповой Надежде Юльевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток, до 21 сентября 2024 года, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений», — говорится в публикации.

Ей вменяют получение взятки должностным лицом за незаконные действия и организацию незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения — ч. 3 ст. 290, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса. По статьям грозит до восьми и семи лет лишения свободы соответственно.

Надежда Попова указана директором Центра международного сотрудничества Московского государственного технологического университета «Станкин». В суде не привели позицию следствия. РЕН и «Известия» пишут, что Попова продавала иностранцам, которые не планировали учиться, студенческие визы за 80 тыс. руб. Ранее у нее прошли обыски.