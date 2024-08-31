МЧС отчиталось о поисках пропавшего Ми-8 на Камчатке

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Спасатели МЧС России ведут поиск пропавшего вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщили РБК в пресс-службе МЧС. На борту воздушного судна, принадлежащего авиакомпании «Витязь-Аэро», предположительно, находятся 22 человека.

«По предварительным данным, на борту находятся 22 человека — 19 пассажиров и три члена экипажа. На поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца, а также наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту», — сообщили в МЧС.

Вертолет Ми-8 пропал на Камчатке утром 31 августа. Он совершал перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец в Николаевку (17 км юго-западнее аэропорта Елизово), сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Экипаж вертолета должен был выйти на связь в 07:15 мск, однако не сделал этого. На борту воздушного судна могли быть туристы.

После появления сообщений о пропаже вертолета проверку начала Дальневосточная транспортная прокуратура. Также ее инициировал Следственный комитет по ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Виновным по ней может грозить до 15 лет лишения свободы.