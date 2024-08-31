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Военная операция на Украине ,  
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Женщина получила ранение при обстреле Шебекино

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, женщина получила осколочные ранения — бригада скорой помощи доставляет ее в больницу. Глава региона добавил, что повреждены фасады и окна четырех многоквартирных домов.

Региональное управление МЧС сообщило об обстреле Шебекино в 8:10 и 8:30 мск. Жителей города призвали спуститься в укрытия.

Два человека пострадали при обстреле Шебекино
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Он регулярно попадает под обстрелы. В частности, 29 августа в результате обстрела города один человек погиб, еще двое получили ранения.

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Белгородская область Вячеслав Гладков Шебекино обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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