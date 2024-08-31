Женщина получила ранение при обстреле Шебекино
В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, женщина получила осколочные ранения — бригада скорой помощи доставляет ее в больницу. Глава региона добавил, что повреждены фасады и окна четырех многоквартирных домов.
Региональное управление МЧС сообщило об обстреле Шебекино в 8:10 и 8:30 мск. Жителей города призвали спуститься в укрытия.
Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Он регулярно попадает под обстрелы. В частности, 29 августа в результате обстрела города один человек погиб, еще двое получили ранения.
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