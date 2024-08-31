В Киеве во второй раз за день раздались взрывы

В Киеве прозвучала новая серия взрывов, сообщают «Зеркало недели» и УНИАН. Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО.

«Зеркало недели» сообщило о взрывах около 07:45, а УНИАН — в 07:52.

В регионе, а также Киеве объявлена воздушная тревога.

Ранее ночью «Суспільне» и «РБК-Украина» сообщали о взрывах в городе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.