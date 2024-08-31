В Киеве прозвучали взрывы
В Киеве раздались взрывы, передают Суспільне и «РБК-Украина».
Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО.
В украинской столице третий раз за ночь объявили воздушную тревогу, жителей попросили оставаться в укрытиях.
Ночью ТСН сообщал о взрывах в городе Бровары в Киевской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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