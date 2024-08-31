В Киеве прозвучали взрывы

В Киеве раздались взрывы, передают Суспільне и «РБК-Украина».

Киевская областная военная администрация сообщила о работе ПВО.

В украинской столице третий раз за ночь объявили воздушную тревогу, жителей попросили оставаться в укрытиях.

Ночью ТСН сообщал о взрывах в городе Бровары в Киевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.