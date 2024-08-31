Антонов заявил о планах России вернуть права на дипсобственность в США

Россия добивается восстановления прав на дипсобственность в США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, российские дипломаты регулярно поднимают этот вопрос во время переговоров с представителя Белого дома и Госдепа, однако позиция американской стороны остается неизменной. Как рассказал посол, ноты с требованием предоставить доступ «хотя бы для оценки состояния недвижимости» получают отказы.

Антонов отметил, что власти США не предоставили «ни одного юридически состоятельного аргумента в оправдание» своих действий. По его мнению, «речь идет о банальном сведении счетов, желании насолить и отомстить России».

Посол напомнил, что у Соединенных Штатов «самая обширная сеть дипломатического присутствия в мире» и прецедент с российской дипсобственностью им «неизбежно аукнется». «Будем добиваться безусловного восстановления своих прав на пользование и распоряжение нашей дипломатической недвижимостью», — резюмировал дипломат.

В декабре 2016 года администрация американского президента Барака Обамы в рамках санкций против России закрыла две загородные резиденции российских дипломатов в Нью-Йорке и Мэриленде и выслала несколько десятков российских дипломатов. При следующем президенте США Дональде Трампе были закрыты консульства России в Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке, а также торговые представительства России, в том числе в Вашингтоне.

Антонов ранее отмечал, что администрация США не позволяет российской стороне оценить техническое состояние этих зданий. При этом при визуальном внешнем осмотре видно, что в российских объектах находятся американцы, которые «проводят там непонятные работы», утверждал дипломат.

Российский президент Владимир Путин говорил, что США нарушили международные нормы и правила, забрав у России дипсобственность.