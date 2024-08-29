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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучали взрывы, сообщают «Суспільне» и «РБК-Украина», громкие звуки прогремели около 4:00 мск.

В Киевской области работает ПВО, сообщила Киевская городская военная администрация (КМВА).

О взрывах также рассказали корреспонденты «Суспільне» в Харькове и Черкасской области.

В двух районах Киева возникли пожары после взрывов
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

27 августа в Днепровском и Деснянском районах Киева из-за падения обломков воздушных целей начались пожары в лесопарковых зонах. В ту ночь на всей территории Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу, а в столице неоднократно звучали взрывы и работали средства ПВО.

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