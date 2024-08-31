Под Киевом сработала ПВО
В Киевской области сработала ПВО, об этом сообщили в областной военной администрации.
В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Жителей попросили находиться в укрытиях до отбоя тревоги. ТСН сообщает о взрывах в городе Бровары под Киевом.
Взрывы также прозвучали в Кременчуге Полтавской области, передает телеканал.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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