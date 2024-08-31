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Военная операция на Украине ,  
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Под Киевом сработала ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киевской области сработала ПВО, об этом сообщили в областной военной администрации.

В Киеве и области объявлена воздушная тревога. Жителей попросили находиться в укрытиях до отбоя тревоги. ТСН сообщает о взрывах в городе Бровары под Киевом.

Взрывы также прозвучали в Кременчуге Полтавской области, передает телеканал.

В Киеве прозвучали взрывы
Политика
Фото:Mike Mareen / Shutterstok

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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