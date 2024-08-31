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Общество ,  
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В США нашли разбившийся 17 лет назад самолет с останками пассажира

В американском штате Мичиган были найдены обломки самолета, разбившегося на озере Гурон 17 лет назад, сообщает Associated Press (AP).

Вместе с четырехместным одномоторным самолетом Socata TB-20 Trinidad сотрудники поисковой службы также обнаружили останки пассажира Брука Стауффера-младшего. В августе 2007 года он вместе с невестой Карен Доддс, которая находилась за штурвалом, вылетел с острова Макино в направлении Нижнего полуострова Мичигана.

Спустя два месяца после крушения были найдены останки Доддс, однако ее жениха и сам самолет спасатели не обнаружили. В октябре 2023 года работы по поиску Стауффера-младшего были возобновлены по просьбе его семьи.

Самолет и погибшего мужчину нашли вблизи острова Буа-Блан на Гуроне. Подтвердить личность Стауффера-младшего удалось при помощи стоматологической карты, отмечает AP со ссылкой на властей.

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Стауфферу-младшему на момент авиакатастрофы было 56 лет, Доддс — 52 года. CBS News пишет, что погибший мужчина занимал пост директора по стандартам и безопасности американской Национальной ассоциации подрядчиков по электротехнике (NECA) и писал книги. У Доддс был собственный бизнес в сфере веб-дизайна и маркетинга. Пара проживала в Вашингтоне.

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